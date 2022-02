Unilever wint op beurs na bericht over activistische investeerder

Was- en levensmiddelenconcern Unilever was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. De koers van het aandeel steeg meer dan 4 procent na een bericht dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz binnenkort waarschijnlijk met een rapport over Unilever gaat komen. Het algehele sentiment op de Europese beurzen was daarbij negatief, vanwege zorgen bij beleggers over nog snellere renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve tegen de sterk stijgende inflatie.

Unilever was met afstand de sterkste stijger in de AEX. De onderneming achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s staat de laatste tijd onder grote druk van diverse aandeelhouders om met betere resultaten te komen, anders zou het bedrijf volgens sommige critici beter kunnen opsplitsen. Wat Peltz precies met Unilever wil is niet bekend. Het bericht over zijn aankomende rapport, komt van een analist van Barclays. Waarschijnlijk hopen veel beleggers nu op veranderingen bij Unilever waardoor het bedrijf meer waard zou worden op de beurs.

De hoofdindex op het Damrak hield zijn verlies mede door de koerswinst van Unilever beperkt, met een min van 0,2 procent op 761,50 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 1054,38 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 1,3 procent omlaag. Londen leverde 0,2 procent in. De Britse economie is vorig jaar met 7,5 procent gegroeid, na de krimp van 9,4 procent in 2020. Dat is de sterkste groei sinds de Tweede Wereldoorlog.

Mercedes-Benz

Verder kwam roestvrijstaalproducent Aperam met cijfers. Het aandeel ging daarop bijna 2 procent omlaag. Bij de kleinere bedrijven eindigde de maker van waterzuiveringstechnologie NX Filtration min of meer vlak. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar zeer sterk stijgen en rekent op verdere groei dit jaar. NX Filtration ging vorig jaar naar Beursplein 5.

In Frankfurt was autoconcern Mercedes-Benz een winnaar met een koerswinst van rond de 7 procent, dankzij sterke resultaten. Volkswagen meldde zwakkere verkopen in januari dan een jaar eerder, maar won desondanks bijna 1 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 91,44 dollar en Brentolie werd 1,6 procent duurder op 92,94 dollar per vat. De euro was 1,1400 dollar waard, tegen 1,1487 dollar een dag eerder.d