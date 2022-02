Aantal nachtclubs toch na 22.00 uur niet open vanwege dwangsom

Meerdere nachtclubs doen toch niet mee aan de landelijke protestactie De Nacht staat op nu gemeenten dreigen met dwangsommen. In Groningen hebben de gelegenheden EM2, Paradigm, Palace en Ocean 41 zich afgemeld uit angst voor een boete van 15.000 euro, zo meldt ‘nachtburgemeester’ en Groningse actiecoördinator Merlijn Poolman vrijdag. In Zwolle hebben feestcafés en nachtclubs zich ook teruggetrokken. Dat gebeurde nadat de veiligheidsregio IJsselland had gewaarschuwd dat er gehandhaafd zou worden en dat overtredingen ook vastgelegd zouden worden voor ‘bestuurlijke maatregelen achteraf’ , oftewel een boete.

Bij de actie is het de bedoeling dat de nachthoreca in meerdere steden de deuren openhoudt na de tot nu toe toegestane tijd van 22.00 uur. De initiatiefnemers zijn het zat dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht.

De zaken in Zwolle die niet meer meedoen gebruiken op Facebook allemaal dezelfde verklaring: ‘De actie is opgezet met de bedoeling om perspectief te krijgen voor het openen van de nachthoreca. Inmiddels hebben wij dit perspectief gekregen, door middel van de versoepelingen die er volgende week aankomen. Als wij de actie morgen door zouden zetten, is het onvermijdelijk dat wij tegenover de lokale overheid komen te staan en dat is iets wat wij op dit moment niet willen.’

Groningen

De Groningse actiecoördinator Poolman is zwaar teleurgesteld dat de geplande actie in Groningen waarschijnlijk in het water valt. ‘Ik durf te betwijfelen of de gemeente echt die 15.000 euro boete zou hebben uitgeschreven, maar sommige ondernemers vonden het toch te spannend en hebben zich teruggetrokken.’ Hij zegt dat de Groningse nachthoreca de goede relatie met de gemeente niet wil vertroebelen of in een juridisch conflict wil belanden.

Het kabinet gaat naar verwachting volgende week de sluitingstijden in bijvoorbeeld de horeca verruimen tot uiterlijk 01.00 uur. Dat heeft volgens Poolman weinig tot geen zin. ‘Deze versoepelingen stellen werkelijk niks voor, de nacht heeft hier niets aan. Ondernemers hebben nog steeds totaal geen zicht op verbetering, de schulden blijven oplopen terwijl de steun abominabel is. Ik ben diep teleurgesteld en ik denk velen met mij.’