Rutte snapt oproep tot fatsoen van Kamervoorzitter Bergkamp

Premier Mark Rutte snapt dat voorzitter Vera Bergkamp de fatsoensregels in de Tweede Kamer scherper wil gaan handhaven. ‘Er is natuurlijk ook wel iets aan de gang de laatste tijd in die Tweede Kamer’, aldus de minister-president tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Bergkamp wil dat Kamerleden elkaar in debatten niet meer ‘idioot’ of ‘knettergek’ noemen. Rutte kan zich daarin vinden. ‘Dat zijn termen die niet fraai zijn en die je in de Kamer niet moet gebruiken’. Hij erkent daarbij dat hijzelf ook ‘geen heilige’ is. ‘Ik zal ook wel eens dingen hebben gezegd van ik nu denk: oei, dat had wat chiquer gekund.’

Inhoudelijk kan het debat volgens Rutte haast niet stevig genoeg worden gevoerd. ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we in de Tweede Kamer in alle scherpte discussiëren, elkaar alle hoeken van de zaal laten zien als dat nodig is. ‘Maar dat kan ook prettig, op een manier dat je niet elkaar als persoon onderuit haalt.’

Rutte benadrukt ook dat wat in de Kamer gezegd wordt, tot ‘maatschappelijke reacties’ kan leiden. Hij wijst op de man die onlangs met een fakkel voor de deur stond bij vicepremier Sigrid Kaag en de noodzaak tot extra politiebewaking bij de woning van minister Hugo de Jonge. Hij kan zich voorstellen ‘dat sommige collega’s dan zeggen: ik trek het even niet’.