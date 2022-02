Zorgaanbieder krijgt omzetverlies door corona niet meer vergoed

De zogeheten continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen stopt, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze bijdrage is een compensatie voor omzetverlies bij zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de maatregel niet meer nodig.

De NZa verlengt vanwege een besluit van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers de continuïteitsbijdrage niet. Volgens de minister is er in 2022 geen noodzaak meer voor. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het een tijdelijke steunmaatregel was. ‘De zorginstellingen kunnen weer op eigen benen staan.’ Inmiddels is de continuïteit van zorginstellingen niet meer in het geding, stelt de woordvoerder.

‘Aan het begin van de coronacrisis konden sommige instellingen bijvoorbeeld niet open door corona, zoals de tandarts of de fysiotherapeut’, aldus de woordvoerder. ‘Sommige ziekenhuizen konden er ook last van hebben dat ze niet alle zorg konden leveren. Dat is nu niet meer het geval.’ Hoeveel geld er met de continuïteitsbijdrage in de afgelopen twee jaar is uitgekeerd aan zorginstellingen is nog niet duidelijk.

De zogeheten meerkostenprestatie is wel verlengd, zegt de NZa. Dat betekent dat zorgaanbieders hun kosten in rekening kunnen brengen voor bijvoorbeeld extra persoonlijke beschermingsmiddelen voor de coronazorg of de inhuur van extra personeel dat nodig is als het ziekteverzuim hoog is vanwege corona. Ook kunnen ziekenhuizen met de bijdrage de coronazorg aan patiënten declareren.