Kamervoorzitter: ook oproep burgerlijke ongehoorzaamheid mag niet

In de Tweede Kamer mag niet opgeroepen worden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook mogen parlementariërs elkaar of leden van het kabinet niet ‘knettergek’ of ‘idioot’ noemen, elkaar en de ministers niet beschuldigen van strafbare feiten en geen burgers of instanties aanvallen die niet bij het debat aanwezig zijn. Dat schrijft voorzitter Vera Bergkamp in een notitie.

Bergkamp komt met de notitie na een aantal voorvallen in de Kamer. Zo werd drie weken geleden een coronadebat stilgelegd omdat Gideon van Meijeren opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij vond dat hij dat mocht doen omdat dat gelijk zou staan aan een oproep tot protest, maar een deel van de Kamer was het daar niet mee eens.

Dat Kamerleden mensen niet gek mogen noemen, lijkt een reactie te zijn op Geert Wilders die de voorbije jaren verschillende mensen onder wie toenmalig minister Ella Vogelaar ‘knettergek’ heeft genoemd in het parlement. De PVV-leider kan zich niet vinden in Berkamps notitie, twittert hij. ‘Niet alleen veel ministers maar ook de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp is KNETTERGEK (en ongeschikt).’

Een groot deel van de Kamer wil volgens Bergkamp dat in de regels beter wordt vastgelegd dat intimidatie en bedreiging tijdens debatten niet zijn toegestaan. Sowieso zouden de regels over het gedrag van parlementariërs nog eens opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Ook wordt overwogen om de regel dat er alleen via de voorzitter gesproken mag worden aan te scherpen.