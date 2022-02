Kabinet wil proef met soepelere eisen lerarenopleiding

Het kabinet wil experimenteren met soepelere eisen voor de lerarenopleiding pabo. Aspirant-studenten moeten nu voldoende kennis hebben over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. In een proef wil het kabinet kijken hoe het gaat als gegadigden van het mbo of de havo worden toegelaten als ze nog niet aan één of meer van die eisen voldoen. Ze kunnen daaraan werken in het eerste jaar, geholpen door de opleiding.