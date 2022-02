Kuipers stellig: ministerie sleutelde niet aan OMT-adviezen

Nieuwsuur bericht onder meer over een ambtenaar die in april 2020 schreef dat het advies op een bepaald punt ‘nog wel een tandje scherper’ kon. Er werd ook gevraagd om een zin op te nemen in het advies. In een geval kwam een gesuggereerde zin van een ambtenaar met daarin een spelfout in dezelfde vorm zelfs voor in de notulen van een eerder gehouden OMT-overleg.

Kuipers zegt op vragen van de pers hierover dat het logisch is dat soms om verdere uitleg wordt gevraagd. Hij benadrukt dat ‘een generiek advies vertaald moet worden naar heel veel verschillende beroepsgroepen en sectoren’. Ambtenaren zouden er slechts scherp op zijn dat de tekst helder ‘vertaald’ kan worden naar de praktijk, omdat bepaalde beroepen bijvoorbeeld met richtlijnen moeten werken. De onafhankelijkheid van het OMT wordt daarbij ‘totaal niet aangetast’, zegt Kuipers.

Zijn ambtenaren schrijven niet mee aan het advies, benadrukt hij. Het OMT zelf geeft in een reactie aan dat het ministerie van Volksgezondheid inderdaad ‘tekstsuggesties’ kan doen, vooral om de begrijpelijkheid van het advies te verzekeren. ‘Het gaat daarbij om tekstuele verduidelijkingen en niet om inhoudelijke koerswijzigingen’, aldus het OMT.