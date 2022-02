Iets meer dan 80.000 nieuwe coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 80.723 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het aantal positieve tests zit sinds ongeveer een week op dat niveau. De enige uitzondering was afgelopen dinsdag, toen honderdduizenden achterstallige testuitslagen in één klap werden gemeld.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 859.801 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 122.829 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau ooit.

Het dodental loopt wel iets op. In de afgelopen dag zijn negentien sterfgevallen door corona gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. In de afgelopen week zijn zeventig sterfgevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 17 januari.