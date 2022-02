Meer toegangstesten gepland dan vorig weekend

Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, verwacht dat het aantal testafspraken nog oploopt. De meeste mensen boeken kort van tevoren een afspraak. Vorige week vrijdag zijn uiteindelijk 68.000 afspraken gereserveerd en zaterdag 78.000.

In meerdere steden willen nachtclubs zaterdag de deuren openen uit protest. De eigenaren zijn het er niet mee eens dat de clubs dicht moesten blijven vanwege de coronamaatregelen. In de horeca is het verplicht om een QR-code in de app CoronaCheck te laten zien. Mensen krijgen die code na vaccinatie, na herstel van een coronabesmetting of na een negatieve uitslag van een coronatest.