IEA waarschuwt voor niet halen productiequota OPEC+

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt dat het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten ‘chronisch’ dreigen te falen in het behalen van de productiequota. Het IEA, dat de meeste grote economieën adviseert, verhoogde daarbij tevens zijn prognose voor de wereldwijde vraag naar olie aangezien de coronabeperkingen in steeds meer landen worden versoepeld.

De dertien leden van de door Saudi-Arabië geleide Organisatie van de Olie-Exporterende Landen (OPEC) en hun tien bondgenoten, waaronder Rusland, hadden de productie in 2020 sterk verminderd, omdat de prijzen instortten vanwege de uitbraak van de coronapandemie.

De groep, OPEC+ genaamd, sprak vorig jaar af elke maand de productie te verhogen met 400.000 vaten per dag, aangezien de vraag en de olieprijzen herstelden nadat landen de coronabeperkingen begonnen op te heffen.

Olieprijzen

Sommige landen, zoals Angola en Nigeria, hebben hun olieproductie echter niet kunnen opschalen, terwijl landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten niet bereid lijken te zijn om de productie te verhogen. In het eigen maandelijkse rapport verklaarde de OPEC dat de productie van zijn leden tussen december en januari met slechts 64.000 vaten per dag was gestegen tot bijna 28 miljoen vaten per dag.

De ‘chronische ondermaatse prestaties van OPEC+’ bij het behalen van de productiequota en toenemende geopolitieke spanningen hebben de olieprijzen doen stijgen, verklaarde het IEA in zijn maandelijkse rapport. De olieprijzen bereikten in januari de hoogste niveaus in zeven jaar tijd en schommelen momenteel rond de 90 dollar per vat.

Als de kloof tussen de daadwerkelijke productie en de doelstelling aanhoudt, zullen volgens het IEA de spanningen aan de aanbodkant toenemen, waardoor de olieprijzen mogelijk verder zullen stijgen. Het IEA schroefde de prognose voor de olievraag in 2022 op tot 100,6 miljoen vaten per dag. Dat is 3,2 miljoen vaten per dag meer dan eerder werd voorzien.