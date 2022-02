Waterschap Limburg ontkent manipuleren verslagen watersnoodramp

Waterschap Limburg ontkent willens en wetens verslagen van intern crisisberaad over de watersnoodramp in juli 2021 gemanipuleerd te hebben. Dagblad de Limburger had die verslagen opgevraagd en schreef vrijdag dat gevoelige passages geschrapt of herschreven zouden zijn voordat ze aan krant werden verstrekt.

Maar volgens het schap moest alleen privacygevoelige informatie worden verwijderd in verband met de privacyregels. Een medewerker zou die opdracht te ruim hebben uitgevoerd en verslagen hebben opgeschoond. Dijkgraaf Patrick van der Broeck en directeur Erik Keulers van het schap zeggen in een reactie de gang van zaken te betreuren, maar stellen dat er van bewuste opzet geen sprake was. Beiden beloven beterschap voor een volgende keer.

Het crisisteam van het schap bestaat uit bestuurders en ambtenaren. Dit Waterschapsbeleidsteam kwam tijdens de watersnood in juli meermalen per dag bijeen. Volgens De Limburger wijken de verstrekte verslagen op tientallen punten af van de originelen, waarop de krant de hand wist te leggen.

Gevoelige passages

Volgens de krant zijn in de documenten meerdere gevoelige passages geschrapt die niet weggelaten hadden mogen worden. ‘Een enkele keer werd een passage aangepast of een verzachtend woord toegevoegd. Het ging daarbij om zinnen waarin werd geconstateerd dat waterkeringen niet hoog genoeg waren, maatregelen waren ‘gemist’ of ontvangen kritiek op dijkgraaf Patrick van der Broeck werd gemeld.’

De krant kwam de aanpassingen op het spoor tijdens een onderzoek naar wat er mis ging tijdens de watersnood van vorige zomer. Uit het onderzoek van de Limburger blijkt dat beslissingen te stroperig en langzaam genomen werden omdat alles via een centraal beraad van burgemeesters en via de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg moest gaan, burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen.

Toen in Valkenburg een brug werd meegesleurd door de kolkende Geul, vroeg de burgemeester acuut om een nieuwe brug om de hulpverleners doorgang te kunnen bieden. Die kwam pas na vier dagen. Ook zag een niet bevoegde wethouder zich gedwongen te beslissen tot aanleg van nooddijken in Haelen en Horn, omdat zijn burgemeester in overleg zat bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.