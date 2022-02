VodafoneZiggo start onderzoek naar misdragingen op werkvloer

Het bedrijf zegt in een verklaring geschrokken te zijn van de meldingen. ‘Tegelijkertijd vinden wij het goed dat onze medewerkers naar voren zijn gekomen. We willen hen dan ook bedanken voor hun moed’, zo valt te lezen. Het bedrijf neemt de meldingen naar eigen zeggen ook uiterst serieus. Ook roept VodafoneZiggo slachtoffers van ongewenst, ongepast en grensoverschrijdend gedrag op om zich te melden. Het is niet bekend of de medewerkers of medewerker die zich schuldig zouden hebben gemaakt zijn geschorst.

De onthullingen passen in een langere reeks bekendmakingen. Eerder waren er al onthullingen over ongewenst seksueel gedrag rond onder meer het tv-programma The Voice of Holland en directeur voetbalzaken bij Ajax, Marc Overmars. Ziggo is hoofdsponsor van de Amsterdamse voetbalclub. Het bedrijf liet eerder weten in zijn maag te zitten met die kwestie en de ontwikkelingen bij Ajax nauwgezet te volgen.