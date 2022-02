Viroloog Van Gucht: piek vijfde coronagolf in België voorbij

Naar verwachting zal premier Alexander De Croo na afloop van het Overlegcomité van de Belgische regeringen later vrijdag aankondigen dat de code rood in het land vanaf 18 februari wordt afgeschaald naar oranje. Dat betekent onder meer dat nachtclubs weer open kunnen, er meer publiek wordt toegelaten op evenementen en het verplichte sluitingsuur en de mondkapjes in de horeca worden afgeschaft. Enkele weken daarna zouden nagenoeg alle coronamaatregelen kunnen sneuvelen.

België werkt sinds kort met een coronabarometer. Het aantal besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen bepalen de kleurcode met standaardmaatregelen. ‘In de loop van de tweede helft van februari kan worden voldaan aan de voorwaarden om over te schakelen naar code oranje’, aldus Van Gucht. Het aantal gemeten nieuwe besmettingen is de afgelopen twee weken gehalveerd tot gemiddeld 23.239 per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting op de intensivecareafdelingen nemen af. Maar het aantal besmettingen met de omikronvariant, inmiddels 99 procent van alle gevallen, ligt nog altijd een stuk hoger dan tijdens de piek van de vorige golf, zei hij.

Er overleden vorige week nog gemiddeld 43 Covid-19-patiënten per dag, 29 procent meer dan de week ervoor. Het gaat volgens Van Gucht voornamelijk om 85-plussers. Hij verwacht dat die curve binnen een week gaat kenteren.