Mercedes profiteert van sterke vraag en hogere verkoopprijzen

De Duitse autofabrikant Mercedes-Benz heeft afgelopen jaar geprofiteerd van een sterke vraag en hogere verkoopprijzen van zijn luxewagens, zoals het nieuwste model van de S-Class. Ondanks de productieproblemen die worden veroorzaakt door het tekort aan onderdelen en chips in de autosector, slaagde Mercedes er mede daardoor in om zijn winstgevendheidsdoelstelling te overtreffen.

Het rendement op de verkoop in het segment auto’s en bestelwagens bedroeg in 2021 12,7 procent. Dat was hoger dan de doelstelling van 10 tot 12 procent van het concern. Sterke prijzen voor nieuwe en gebruikte voertuigen hielpen volgens Mercedes dat resultaat te bereiken.

Grotere luxemodellen zijn populairder geworden doordat veel mensen zichzelf tijdens de coronapandemie wilden verwennen. Door het wereldwijde chiptekort gebruiken de autofabrikanten de beschikbare chips ook het liefst voor de productie van de meer winstgevende luxewagens.

Productiestops

Mercedes maakte vorig jaar een moeilijk derde kwartaal door vanwege het wereldwijde gebrek aan hightech-onderdelen. Dat leidde tot productiestops en achterstanden. Mercedes verloor voor het eerst sinds 2015 zijn koppositie in het luxesegment aan concurrent BMW.

Het management van Mercedes-Benz zet zich vol in om het automerk om te vormen tot een producent van volledig elektrische auto’s en de aanval te openen op de Amerikaanse marktleider Tesla. Het bedrijf wil dit jaar in al zijn segmenten batterijaangedreven modellen hebben, een tussenstation naar de ambitie om in 2030 alleen nog elektrische auto’s te verkopen.

Het autoconcern bracht in december zijn vrachtwagendivisie Daimler Truck als zelfstandig bedrijf naar de beurs. De afsplitsing moet ervoor zorgen dat de bedrijven beter kunnen inspelen op de ingrijpende technologische veranderingen in hun marktsegmenten. Het voormalige moederconcern Daimler werd begin februari omgedoopt tot Mercedes-Benz.