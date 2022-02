Burgemeesters bespreken versoepelingen in Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandagavond in Utrecht de versoepelingen van het coronabeleid die het kabinet dinsdag wil aankondigen. Aan de orde komt vrijwel zeker wat de versoepelingen voor gevolgen hebben voor het vieren van carnaval eind februari. Het Veiligheidsberaad vindt dat het kabinet daar landelijke regels voor moet vaststellen, om te voorkomen dat carnavalvierders massaal naar de stad of regio trekken waar het meeste is toegestaan.