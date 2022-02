Hoge Raad: aanbieder woekerpolis moest waarschuwen voor risico’s

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren ‘90. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. Er lopen verschillende zaken tegen verzekeraars als Nationale-Nederlanden en ASR die zijn aangespannen door belangenorganisaties Woekerpolis.nl en Wakkerpolis. Er worden miljarden euro’s aan compensatie geclaimd.

Een van de vragen die in deze procedures centraal staan, is of levensverzekeraars bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen voldoende informatie aan de verzekeringnemers hebben verstrekt. Dan gaat het onder meer over de kosten en risico’s van de producten. Gedupeerden vinden dat dit niet het geval is, maar de verzekeraars vinden dat ze zich aan de regels hebben gehouden.

Woekerpolis.nl is een van de claimclubs die een compensatieregeling probeert overeen te komen. De organisatie legde in 2013 een claim neer bij Nationale-Nederlanden. Ook in die procedure staat de vraag centraal of de verzekeraar klanten voldoende heeft ingelicht. De rechtbank Rotterdam wees in 2017 de vorderingen van Woekerpolis.nl af. Daarop is bij het hof in Den Haag een hoger beroep ingesteld, dat vragen had gesteld aan de Hoge Raad. Dat is de hoogste rechter in Nederland.