ACM: Pfizer stopt met verlagen korting, dus geen onderzoek

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de concurrentiewaakhond van de overheid, doet geen onderzoek naar geneesmiddelenfabrikant Pfizer. Dat bedrijf heeft mogelijk de regels over concurrentie overtreden, maar is ermee gestopt, zegt de toezichthouder.

Pfizer had vroeger een patent op etanercept, de werkzame stof in het geneesmiddel Enbrel. Dat wordt voorgeschreven aan mensen die last hebben van aandoeningen als reuma en psoriasis. Pfizer verdiende er ongeveer 150 miljoen euro per jaar aan. Toen het patent verliep, mochten anderen het middel namaken.

Enbrel wordt verstrekt via ziekenhuizen. Pfizer gaf die ziekenhuizen korting bij het kopen van het geneesmiddel. Als de ziekenhuizen het middel van concurrenten kochten en dus minder Enbrel nodig hadden, ging de korting omlaag, waardoor ze mogelijk duurder uit waren. Maar sommige patiënten kunnen niet overstappen op een alternatief geneesmiddel. ‘Voor die groep zou de prijs van Enbrel ongeveer vier keer zo hoog kunnen worden’ als wanneer ze voor een concurrent hadden gekozen, aldus de ACM.

Volgens de toezichthouder lijkt dat in strijd met de regels over mededinging te zijn. Pfizer heeft de waakhond laten weten dat het de regels niet heeft overtreden, maar dat het toch stopt met het aanpassen van de korting. Ziekenhuizen kunnen met behoud van korting overstappen op de geneesmiddelen van concurrenten.