Ministers willen ‘balans’ in steunpakketten op lange termijn

De huidige steunpakketten groeien mee met de coronabeperkingen. Nu het kabinet snel wil versoepelen, lijkt ook het einde van de steunpakketten in zicht. Maar veel ondernemers en bedrijven zullen nog jaren kampen met gevolgen van de coronacrisis.

‘We kunnen niet jarenlang doorgaan met steun’, stelt Adriaansens. ‘We moeten ook weer naar een gezonde economie.’ Wel is het volgens de minister nodig om ‘perspectief’ te bieden voor de wat langere termijn. Ze heeft het over een middenweg die het kabinet hoopt te vinden.

Volgens Van Gennip is het nu nog te vroeg om te speculeren hoe mogelijke pakketten er op de langere termijn uit gaan zien. ‘We moeten eerst deze fase uit.’ Het kabinet verwacht uiterlijk halverwege maart meer te kunnen zeggen over de steunpakketten op de lange termijn. Of de pakketten worden verlengd na eind maart, moet dan duidelijk worden.