Moskou bereid door te gaan met Normandië-overleg over Oekraïne

Rusland is bereid met drie landen verder te praten over het conflict in het oosten van Oekraïne, als de Oekraïense regering in gesprek wil gaan met de separatisten daar. Dit heeft de Franse regering gemeld na een nieuwe ronde van het zogeheten Normandië-overleg.

Het overleg dat Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland donderdag voerden in Berlijn leverde geen resultaat op. Na negen uur vergaderen lieten Rusland en Oekraïne weten dat er geen overeenkomst was bereikt.

Het overleg kwam op gang op de internationale herdenking van D-day in 2014 in Normandië. De vier landen gingen daar in gesprek, enkele maanden nadat in Oost-Oekraïne een burgeroorlog was uitgebroken. Deze Normandië-overleggroep slaagde er in 2015 in de strijd te bezweren met akkoorden die in de Belarussische hoofdstad Minsk werden gesloten.

De strijd in Oost-Oekraïne barstte los na het afzetten in 2014 van de gekozen pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. Pro-Russische Oekraïeners kwamen in opstand en zeiden zich af te scheiden van Oekraïne. Rusland beschouwt de pro-westerse machtswisseling in Kiev in 2014 als een vooral door de VS bekokstoofde staatsgreep. Het Westen stelt dat er van een volksopstand sprake was en dat Janoekovitsj daarom ten val kwam.