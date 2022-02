Duits constitutioneel hof billijkt invoering vaccinatieplicht

Het hoogste hof in Duitsland heeft voorlopig ingestemd met een vaccinatieplicht voor personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het constitutionele hof in Karlsruhe heeft naar eigen zeggen alle klachten afgewezen over de plicht die half maart ingaat.

Honderden mensen die in de medische sector of zorg werken, hebben zich vergeefs bij het hof beklaagd. Zij eisten in spoedprocedures dat de invoering van de vaccinatieplicht onmiddellijk zou worden stopgezet. Het hof wijst die eis af, dus de regering kan verder met de invoering. Maar met de spoedprocedures is de vraag of de vaccinatieplicht in strijd met de grondwet zou zijn nog niet definitief beantwoord. Het hof moet zich daar nog verder in gaan verdiepen. Duitse media verwachten dat dit snel zal gebeuren.

Het hof raakte vorig jaar in opspraak door bij toenmalig bondskanselier Angela Merkel te gaan eten, toen het bezig was met de behandeling van politiek gevoelige zaken. Dit zou op zijn minst de schijn van partijdigheid hebben opgeroepen. Ook werd bij de invoering van coronabeperkingen geklaagd dat de voorzitter, Stephan Harbarth, lid is van Merkels partij CDU en er negen jaar voor in de Bondsdag heeft gezeten voor hij in 2018 naar Karlsruhe vertrok. Hij werd tijdens de pandemie in 2020 voorzitter van het hof.