Ruim 1,7 miljoen mensen zien gouden race Irene Schouten

Ruim 1,7 miljoen mensen hebben donderdagmiddag live op televisie gekeken naar de tweede gouden race van de Nederlandse schaatser Irene Schouten op de Olympische Spelen in Beijing. De race, die werd uitgezonden bij de NOS op NPO 1, is daarmee het op één na best bekeken programma van de dag, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek. Schouten won de 5000 meter, na eerder al de 3000 meter te hebben gewonnen.

Ook andere NPO-programma’s over de winterspelen werden donderdag goed bekeken. In de top 10 van best bekeken programma’s staan er meerdere over de sportieve ontwikkelingen in China. Behalve Peking Live waarin de gouden race van Schouten te zien was, stemden in de vroege avond nog eens een kleine 1,1 miljoen mensen af op Peking Vandaag. Talkshow Studio Peking was om 21.30 uur goed voor 1.071.000 miljoen kijkers.

Het best bekeken programma van de donderdag was zoals gebruikelijk het NOS Journaal van 20.00 uur. Er keken 2.341.000 mensen naar. Op de derde plek is Kamp van Koningsbrugge te vinden, waarvoor een kleine 1,6 miljoen mensen op NPO 1 afstemden. Het best bekeken programma van RTL 4 was het Half Acht Nieuws met 1.377.000 kijkers. Dat van SBS6 was VI Vandaag. Er keken 984.000 mensen naar de talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen.