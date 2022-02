Hoogste jaarwinst ooit voor Russisch olieconcern Rosneft

Het Russische olieconcern Rosneft heeft afgelopen jaar de hoogste jaarwinst ooit in de boeken gezet, dankzij de sterk gestegen energieprijzen. Het bedrijf is goed voor circa 40 procent van de olieproductie van Rusland, een van ‘s werelds grootste olieproducenten.

De nettowinst bedroeg 883 miljard roebel, omgerekend 10,3 miljard euro. In 2020 was dat nog omgerekend 1,5 miljard euro. De omzet nam met 52 procent toe tot omgerekend meer dan 100 miljard euro. De Russische staat is de grootste aandeelhouder van Rosneft met een belang van iets meer dan 40 procent. Het Britse BP bezit bijna 20 procent van het Russische olieconcern.

Rosneft is bezig met een enorm olie- en gasproject in het barre Russische Noordpoolgebied. Dat miljardenproject met de naam Vostok Oil moet goed worden voor wel 100 miljoen ton olie per jaar. Die olie zal dan vervoerd gaan worden met schepen via de Noordelijke IJszee naar markten in Azië en Europa, onder meer met behulp van nucleaire ijsbrekers. De eerste olieproductie bij Vostok Oil zou in 2024 moeten beginnen.