Onderzoek: kwart pensioenfondsen sluit tabaksbeleggingen niet uit

Eén op de vier pensioenfondsen in Nederland sluit beleggingen in de tabaksindustrie niet uit, waaronder grote spelers als de pensioenfondsen van Shell, Heineken en Pensioenfonds Detailhandel. Daarmee gaan ze in tegen richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) die zij zelf onderschrijven. Dat meldt The Investigative Desk, een collectief van gespecialiseerde onderzoeksjournalisten.

De Nederlandse pensioenfondsen die beleggingen in tabaksaandelen niet uitsluiten beleggen samen ruim 130 miljard euro pensioengeld. Driekwart van hen zegt zich te houden aan de richtlijnen van de VN voor duurzaam en verantwoord beleggen. Onder deze richtlijnen is al jaren geleden afscheid genomen van de tabaksindustrie. Grote pensioenfondsen als het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en Pensioenfonds van de Metaalelektro (PME) stopten vanwege deze richtlijnen wel hun beleggingsactiviteiten in tabaksbedrijven.

Pensioenfonds Schoonmaak, met een beheerd vermogen van bijna 7 miljard euro, onderschrijft de VN-richtlijnen, maar wijst erop dat die niet bindend zijn. Daarbij krijgen ze bijval van Pensioenfonds Heineken, goed voor ruim 4 miljard euro. ‘Dat tabaksproducenten zijn uitgesloten van deze initiatieven betekent niet dat we er niet in mogen beleggen om in overeenstemming met de beginselen te kunnen handelen’, verklaarde het pensioenfonds van de bierbrouwer.

Het Shell Pensioenfonds, met een vermogen van 31 miljard euro, wilde geen antwoord geven op de vraag over welke bedrijven of sectoren ze wel of niet uitsluiten, dus ook niet over de tabaksindustrie. Pensioenfonds Detailhandel, goed voor 31 miljard euro, verklaarde tabaksfabrikanten ‘niet bij voorbaat uit te sluiten’.

Veel andere en kleinere pensioenfondsen geven aan dat zij een passief beleggingsbeleid voeren en daarmee alleen de bij wet verboden investeringen in clustermunitie uitsluiten. Hoewel er mogelijkheden zijn om in fondsen te beleggen die daarbovenop ook tabaksaandelen uitsluiten wordt deze keuze vaak niet gemaakt. Dit komt onder meer door de extra kosten die vermogensbeheerders rekenen om tabak uit te sluiten.