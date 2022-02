Politieacties verharden: vakbonden dreigen Binnenhof te blokkeren

De politievakbonden dreigen met nog hardere acties als het kabinet niet ingaat op de cao-eisen. De komende weken staan onder meer werkonderbrekingen bij de dienst Bewaken en Beveiligen, geen politie-inzet bij carnaval en het blokkeren van de toegang tot de omgeving van het Binnenhof in Den Haag op het programma. Dat hebben de vakbonden vrijdag laten weten.

Momenteel int de politie al geen boetes bij kleine overtredingen en dit weekend wordt niet opgetreden als de nachthoreca, in strijd met de coronamaatregelen, besluit de deuren te openen.

De aankomende acties noemen de vakbonden ‘van kwaad tot erger’, ze spreken van een ‘stapelprotest’ om de politieke druk op te voeren. Er zijn tien acties voor de komende weken in voorbereiding, zoals onder meer het niet ondersteunen en beschermen van deurwaarders, geen oproepingen van het Openbaar Ministerie uitreiken en werkonderbrekingen bij grote evenementen zoals (internationale) voetbalwedstrijden. Wanneer welke actie gaat plaatsvinden, kan een woordvoerder van vakbond ACP nog niet aangeven.

Teleurgesteld

De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. ‘Het kabinet weigert snel afspraken met de politiebonden te maken over een cao die recht doet aan de loyaliteit waarmee de huidige medewerkers het korps draaiende houden tijdens jaren van ongekende overbelasting.’

De vakbonden zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg vorige week met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden er geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. ‘Blijkbaar rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.’