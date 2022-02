Onderzoeksraad komt met eerste rapport over aanpak coronacrisis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert woensdag het eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis. Hierin is speciaal gekeken naar de wijze waarop in verpleeghuizen met de crisis is omgegaan. Daar was veel kritiek op omdat bewoners nagenoeg van de buitenwereld werden afgesloten. Ook heeft de OVV de voorbereidingen op de pandemie, de crisisstructuur en de crisiscommunicatie van de overheid onder de loep genomen. Het onderzoek is mede op verzoek van het kabinet uitgevoerd.