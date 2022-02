LeasePlan boekt fors meer winst dankzij hogere prijzen occasions

Het Nederlandse leasebedrijf LeasePlan heeft in het vierde kwartaal opnieuw goede zaken gedaan met de verkoop van occasions. Doordat de autosector moeite heeft met het leveren van nieuwe modellen vanwege het wereldwijde chiptekort, krijgt de autoleasemaatschappij goede prijzen voor tweedehands auto’s.

LeasePlan liet in januari weten te worden overgenomen door het Franse leasebedrijf ALD voor 4,9 miljard euro. Samen met ALD, dat voor bijna 80 procent in bezit is van de Franse bank Société Générale, worden de twee bedrijven een van de grootste spelers op het gebied van het leasen van auto’s aan bedrijven en particulieren.

LeasePlan sloot het laatste kwartaal van 2021 af met een nettowinst van 242 miljoen euro. Dat is op jaarbasis een stijging van ruim 400 procent. Over heel het jaar verdrievoudigde de nettowinst tot 1 miljard euro. Het winstcijfer wordt wel vertekend door een boekwinst van 228 miljoen euro op de verkoop van LeasePlan Australië en Nieuw-Zeeland en de verzelfstandiging van het autoplatform CarNext, dat in juli op eigen benen werd gezet.

Orderportefeuille

LeasePlan verkocht het afgelopen kwartaal 50.000 auto’s. Dat was minder dan de ruim 67.000 voertuigen een jaar geleden, maar de verkochte auto’s leverden wel meer op dankzij de hogere prijzen. De omzet steeg met dik 1 procent naar 2,4 miljard euro. Over het hele jaar nam de omzet met 5 procent toe tot 9,9 miljard euro.

De orderportefeuille van LeasePlan bereikte een nieuw recordniveau ondanks dat het chiptekort de levering van sommige nieuwe auto’s heeft vertraagd. De vloot van het leasebedrijf groeide met 3,3 procent naar 1,8 miljoen voertuigen.

Recordjaar

Topman Tex Gunning sprak van een recordjaar voor LeasePlan. Ook de vooruitzichten zijn volgens Gunning zeer positief aangezien het orderboek recordhoogten bereikte. Op het gebied van duurzame mobiliteit meldt LeasePlan dat meer dan één op de vier auto’s van het bedrijf een elektrisch model is.

Volgens Gunning is er ‘nog nooit een beter moment’ geweest om in de lease-industrie actief te zijn vanwege ‘de megatrend’ voor auto-abonnementen. LeasePlan speelt volgens de topman in op deze groei door te transformeren van een analoog naar een volledig digitaal bedrijfsmodel, waardoor het bedrijf alle diensten digitaal en tegen digitale kosten kan leveren.