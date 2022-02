Onderzoek: 85 procent ouders blij met versoepelde maatregelen

Kinderen hoeven alleen nog in quarantaine als ze zelf positief getest zijn op corona. Ook als gezinsleden corona hebben, mogen ze toch naar school. Ruim twee derde van de ouders staat achter deze aanpassing van de quarantaineregels. ‘Ouders maken zich ook een stuk minder zorgen over een coronabesmetting op school. Waar vorig jaar zo’n 60 procent zich daarover zorgen maakte, is dat nu afgenomen naar 49 procent’, aldus de organisatie voor ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een overgrote meerderheid van de ouders (80 procent) wil dat scholen vanaf nu sowieso openblijven. Dat geldt niet voor ouders met een kwetsbare gezondheid of ouders van kinderen met een zwakke gezondheid.

Ook zijn er ouders die zich zorgen maken over mogelijke langetermijngevolgen van een coronabesmetting. Daarbij gaat het om langdurige Covid en de zeer zeldzame aandoening MIS-C, een ontstekingsreactie in de vitale organen. Deze groep ouders (15 procent) wil wel strengere maatregelen in de vorm van mondkapjes, luchtfilters en strengere quarantainemaatregelen.

Verder zegt ruim 60 procent van de ouders zich zorgen te maken over de leerachterstanden die hun kinderen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Een kwart van de ouders maakt zich hier zelfs ernstige zorgen over.