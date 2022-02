Ontwikkelaar corona-ademtesten tegenover de Staat in rechtszaal

Het bedrijf Breathomix, dat een corona-ademtest ontwikkelde, eist vrijdagochtend in een voorlopige voorziening in Den Haag geld van de Staat. De ademtesten werden door het bedrijf geleverd, maar de GGD stopte met gebruik ervan door tegenvallende resultaten.

De overeenkomst van het ministerie van Volksgezondheid met Breathomix werd ontbonden. Het geld dat het bedrijf volgens de overeenkomst nog zou krijgen, wil de Staat niet betalen. De ademtest werkt volgens het bedrijf zelf wel naar behoren.

De gang van zaken heeft Breathomix naar eigen zeggen op ‘enorme kosten’ gejaagd. In totaal eist het bedrijf in een bodemprocedure 24,7 miljoen euro van de Staat. Omdat zo’n rechtszaak lang kan duren en de start-up die tijd naar eigen zeggen niet zonder extra geld door zal komen, wil het nu al ruim 3 miljoen euro uitbetaald krijgen. Daarover zal het vrijdag in de rechtbank gaan.

Het Financieele Dagblad schreef eerder deze week dat Breathomix onderzoeken naar de ademtest in het eigen voordeel gemanipuleerd zou hebben. Het rapport waarin deze conclusie werd getrokken is in handen van de krant. Breathomix ontkent de bevindingen. Zowel het bedrijf als het ministerie wilde het rapport deze week niet delen. Of het vrijdag in de rechtszaak ook over dit onderwerp zal gaan, is nog niet duidelijk.

Het ministerie bevestigde daarnaast na berichtgeving van Nieuwsuur dat minister Ernst Kuipers in zijn vorige baan als ziekenhuisbestuurder betrokken was bij organisaties die met Breathomix samenwerkten. De minister ziet daarin echter geen aanleiding om het dossier rond het bedrijf over te dragen aan een andere bewindspersoon. De samenwerking had volgens zijn woordvoerder niets te maken met de zaak die nu loopt.