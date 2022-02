Witte Huis maant Canada truckersprotest te beëindigen

Canadese vrachtwagenchauffeurs blokkeren al dagen belangrijke grensovergangen naar de VS, met gevolgen voor de bevoorrading van vooral de auto-industrie. Donderdag werd een derde blokkade opgeworpen, in de centrale provincie Manitoba. Daarnaast zorgen truckers al een week of twee voor overlast in de hoofdstad Ottawa, waar de politie zegt harder op te gaan treden.

Het Witte Huis vraagt Canada om de demonstranten op federaal niveau aan te pakken en belooft ‘volledige ondersteuning’. De Canadese premier Justin Trudeau haalde de afgelopen week meerdere keren uit naar de truckers, die op hun beurt zeggen niet te zullen wijken totdat alle coronamaatregelen in het land zijn opgeheven.

Politiekorpsen in Amerikaanse staten bereiden zich intussen voor op acties in eigen land. Vrachtwagenchauffeurs zouden dit weekend met ‘truckerskaravanen’ willen samenkomen in Washington. Ook in België, Oostenrijk, Frankrijk en Nieuw-Zeeland zijn zelfverklaarde vrijheidsstrijders op wielen onderweg naar parlementsgebouwen.