Samenwerking John van den Heuvel en Mick van Wely opgeschort

De samenwerking tussen misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Mick van Wely wordt voorlopig opgeschort. Donderdag maakte uitgever Mediahuis Nederland bekend dat Van Wely geschorst is en dat hem sancties zijn opgelegd wegens seksueel ongewenst gedrag. Op Instagram schrijft Van den Heuvel dat hij ‘diep teleurgesteld’ is.

‘Het is erg betreurenswaardig dat vrouwelijke collega’s van de redactie van De Telegraaf - van wie ook ik de namen niet ken - onheus bejegend zijn door grensoverschrijdend gedrag. Ik ben diep teleurgesteld en denk op de eerste plaats aan de collega’s die hiermee zijn geconfronteerd’, schrijft Van den Heuvel op Instagram. ‘Verder zit ik net als veel andere collega’s met de nodige vragen, nadat ik zeer onlangs summier op de hoogte ben gesteld.’

Van den Heuvel schrijft dat hij en Van Wely samen veel hebben meegemaakt, dat ze samen onder grote druk stonden en dat hij hem daarom niet wil laten vallen. ‘Maar mijn samenwerking met hem wordt de komende tijd opgeschort. Dat is verdrietig maar het is onder deze omstandigheden helaas onvermijdelijk.’ De twee werken samen bij De Telegraaf. Ook verschijnen ze samen in verschillende misdaadprogramma’s op Videoland.

Nadat de hoofdredactie van De Telegraaf vorige week donderdag op de hoogte werd gesteld van de meldingen over seksueel ongewenst gedrag is een onderzoek ingesteld en Van Wely uit voorzorg geschorst. Bij dit onderzoek is gesproken met alle betrokkenen. Op basis van het onderzoek, dat extern door een onafhankelijke partij is getoetst, zijn sancties opgelegd aan de journalist. Van Wely zegt dat hij zich realiseert dat hij grenzen heeft overschreden en biedt zijn excuses aan.