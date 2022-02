Bedrijven op de Zuidas gooien kantoren gelijk open als het kan

Bedrijven op de Amsterdamse Zuidas zeggen niet te kunnen wachten totdat zij, misschien al volgende week, weer vaker hun personeel mogen verwelkomen. Als het thuiswerkadvies in overeenstemming met de woensdag uitgelekte kabinetsplannen zal worden geschrapt, gaan de advies- en advocatenkantoren daar veelal meteen gebruik van maken. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Accountants- en advieskantoor Deloitte heeft al een plan klaar liggen. ‘We hopen dat het thuiswerkadvies gaat vervallen’, zegt een woordvoerster. Als dat ook echt gebeurt, wil het bedrijf zo snel mogelijk, waarschijnlijk al de volgende dag, hybride werken invoeren. Dat betekent daar dat ongeveer de helft van de tijd op kantoor wordt gewerkt en de andere helft vanuit huis. ‘Na vorige versoepelingen wilden mensen weer heel graag naar kantoor. Dan zagen we een korte piek, maar dat normaliseerde snel weer.’ Dat wordt nu weer verwacht.

Ook advocatenkantoor Houthoff wil zodra het kan de deuren van het gebouw weer ‘wagenwijd open zetten’ en medewerkers vragen drie keer per week naar kantoor te komen. Door ook zelftesten aan te bieden moet volgens een woordvoerder veel mogelijk zijn.

Vier keer per week

De collega-advocaten van Loyens & Loeff en de adviseurs van adviesbureau BCG zeggen ook allebei niet te kunnen wachten totdat weer meer mensen op de werkvloer aanwezig mogen zijn. Zij hopen hun medewerkers ongeveer vier keer per week op kantoor te gaan zien. ‘We kijken er wel naar uit, omdat mensen het leuk vinden om naar kantoor te gaan. We zijn toch sociale dieren’, aldus Patrick van Oppen, partner bij Loyens & Loeff.

ABN AMRO zegt de bekendmaking van de daadwerkelijke maatregelen te willen afwachten. Dinsdag geeft zorgminister Ernst Kuipers een nieuwe coronapersconferentie. Adviesbureau EY zegt na die toespraak te beslissen over het weer werken op kantoor door de ongeveer 5000 medewerkers. ‘Ook al mag je open, er is nog wel een hele hoge besmettingsgraad. We willen mensen niet blootstellen aan besmettingsgevaar. Dat zou slecht werkgeverschap zijn’, zegt een woordvoerder.