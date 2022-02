Gaten in telefoongegevens Trump op dag van bestorming parlement

Het Witte Huis-logboek waarin de telefoontjes van toenmalig president Donald Trump werden bijgehouden vertoont gaten op de dag van de bestorming van het parlement. De parlementscommissie die de bestorming van 6 januari 2021 onderzoekt heeft maar weinig belgegevens gevonden, schrijft The New York Times.

Bij de onderzoekers die willen weten wat Trump destijds deed, is bekend dat hij tijdens de cruciale uren van de aanval veel heeft getelefoneerd, aldus de krant. Maar zij hebben geen bewijs gevonden dat er met loggegevens is geknoeid. Het is algemeen bekend dat Trump vaak belde met zijn persoonlijke mobiel of die van vertrouwelingen of medewerkers. Volgens The New York Times maakte Trump er een gewoonte van registratie van communicatie te voorkomen.

Dat er maar weinig is gebeld via de officiële Witte Huis-telefoons vormt een groot obstakel voor de belangrijkste taak van het onderzoekspanel: in kaart brengen wat Trump achter gesloten deuren aan het doen was op cruciale momenten van de Capitool-bestorming door zijn aanhangers. De commissie wacht nog op materiaal van het Nationaal Archief en van telecombedrijven die opdracht hebben gekregen belgegevens van de privételefoon van Trump en zijn entourage over te dragen.

Met de bestorming wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van eind 2020 werd bekrachtigd. De commissie van het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden onderzoekt welke rol het Witte Huis speelde bij de rellen.