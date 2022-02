Vastgoedconcern Unibail omhoog, Unilever omlaag op rood Damrak

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was donderdag de grote winnaar in de lager geëindigde Amsterdamse AEX-index. De cijfers van de specialist in winkelcentra vielen in goede aarde bij beleggers. De cijfers van levensmiddelen- en cosmeticaconcern Unilever werden minder goed ontvangen. Handelaren hadden sowieso veel te verhapstukken, want het was een drukke cijferdag in Amsterdam.

Unibail-Rodamco-Westfield werd 8 procent meer waard. De eigenaar van onder meer winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam sprak in de handelsupdate van een sterk herstel van de omzetten bij huurders. Ook wist het bedrijf de huren voor de langere termijn te verhogen. Branchegenoot Wereldhave (plus 10,2 procent) schroefde het dividend en zijn verwachtingen voor 2022 op. Vastned won 6,4 procent na goede resultaten.

Universal Music Group (UMG) stond ook bij de winnaars met een plus van 0,6 procent. Het muzieklabel maakte bekend de volledige muziekcatalogus van Sting te hebben gekocht voor een onbekend bedrag. Ook de muziek van The Police komt daarmee in handen van UMG.

Unilever

Unilever verloor 1,3 procent. Het levensmiddelenconcern presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de margedoelstelling voor het nieuwe jaar viel tegen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de hekkensluiter in de AEX en zakte 6 procent, na een koersval van zijn Duitse concurrent Delivery Hero (min 30 procent), die met zwaar tegenvallende verwachtingen kwam voor 2022.

Dataleverancier RELX zag de nettowinst in 2021 flink stijgen en kondigde aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel werd desondanks 1,8 procent lager gezet. ArcelorMittal daalde 1,1 procent, ondanks dat het bedrijf afgelopen jaar profiteerde van de sterke vraag en hogere prijzen van staal.

AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent lager op 762,65 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1062,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,4 procent. Parijs verloor 0,4 procent.

In de MidKap duikelde Flow Traders haast 10 procent na tegenvallende resultaten. ABN AMRO verloor hier 4,2 procent nadat de bank een dag eerder al 9,1 procent had ingeleverd na presentatie van de resultaten over 2021. Siemens dikte in Frankfurt 5,2 procent aan na sterke resultaten.

De euro was 1,1487 dollar waard, tegen 1,1441 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,9 procent tot 91,32 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 92,78 dollar per vat.