Tot nu toe vier meldingen bij PvdA over ongewenst gedrag Kamerlid

Bij de PvdA zijn tot nu toe meldingen binnengekomen van vier vrouwen over ongewenst gedrag van het opgestapte Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. De melders komen uit de privésfeer, hoewel zeker twee van de vier melders PvdA-lid zijn. Eén melding gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee van de meldingen hebben geleid tot officiële klachten, meldt een fractiewoordvoerder desgevraagd.

Het is de fractie niet bekend of zich inmiddels mensen hebben gemeld bij de interne of externe vertrouwenspersonen van de partij.

De nu bekende meldingen kwamen maandag en dinsdag binnen, toen het nieuws naar buiten kwam dat Van Dijk zijn zetel in het parlement opgaf vanwege het aangekondigde onderzoek naar zijn gedrag. Daarna zijn er volgens een woordvoerder bij de partij geen nieuwe meldingen meer gedaan. De PvdA zal de meldingen laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau.

Twee klachten

De recente meldingen staan los van twee klachten die een andere vrouw in 2019 indiende, waarvan één over seksueel overschrijdend gedrag en één over discriminatie. Deze klachten konden uiteindelijk ‘niet aannemelijk’ worden gemaakt, bleek uit onderzoek door het bureau CAOP. Daarna werd de zaak gesloten, maar de meldster legde zich daar niet bij neer. Er loopt nog een klacht bij de klachtencommissie van de PvdA over deze kwestie. Het partijbestuur zal zich daar binnenkort over uitspreken.

Van Dijk besloot dinsdag na een gesprek met onder anderen politiek leider Lilianne Ploumen zich terug te trekken als Kamerlid. Volgens een woordvoerder van de partij was het zijn eigen keuze en is hij niet onder druk gezet.