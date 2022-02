De Hef kan onder voorwaarden uit elkaar voor megajacht Bezos

Hoewel de vergunning voor de passage van het megajacht van Jeff Bezos nog niet is aangevraagd, kan het middenstuk van de Rotterdamse brug De Hef onder strenge voorwaarden wel maximaal twee keer per jaar worden weggehaald om grote schepen door te laten. Dat heeft het Rotterdams college in 2017 besloten nadat scheepswerven daar om vroegen, aldus de Rotterdamse wethouder (Buitenruimte) Vincent Karremans.

Karremans benadrukte dat de gemeente Rotterdam nog geen vergunningsaanvraag binnen heeft voor de passage van het schip en nog geen besluit over de kwestie heeft genomen. De commotie ging onder meer over de vraag of het verantwoord was het middenstuk van de historische brug opnieuw weg te halen. In 2017 was dat bij een renovatie van drie jaar al het geval, maar volgens de wethouder zijn de risico’s op vervolgschade als het middenstuk opnieuw wordt uitgehaald ‘verwaarloosbaar’.

Het college besloot in 2017 om scheepswerven uit de regio, die vrije doorvaart naar zee moeten hebben voor hun steeds grotere schepen, tegemoet te komen en stelde hierop strenge voorwaarden op voor De Hef, die een maximale doorvaarthoogte heeft van 46 meter. Medio 2021 kreeg de gemeente zo’n verzoek van een scheepsbouwer, waarna werd begonnen aan een draaiboek en een gezamenlijke overeenkomst met scheepswerven. Als dat allemaal af is, kan er gekeken worden naar de vergunning, die overigens nog niet is aangevraagd, aldus de wethouder. ‘Die vergunning behandelen we als elke andere, het maakt voor de beoordeling niet uit wie de eigenaar van het schip is.’ Ook zijn kosten van de operatie voor de scheepsbouwer en niet voor de klant.

Fouten

Een vermeende belofte van de gemeente uit 2017 om de Koningshavenbrug, zoals de brug officieel heet, na de laatste renovatie nooit meer uit elkaar te halen weersprak hij. ‘Daar kunnen we nergens wat over vinden.’ Vorige week meldde Stadsbeheer dat de gemeente na het maken van een afweging tussen economische en werkgelegenheidsbelangen enerzijds en zorg voor de brug anderzijds zou hebben ingestemd met het verzoek voor het tijdelijk demonteren van De Hef. Een dag later liet de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb weten dat hiervoor nog geen vergunning is aangevraagd. Karremans erkende dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie en dat er ‘een verkeerde suggestie is gewekt’.

De gemeenteraad wilde donderdag opheldering van wethouder Karremans over De Hef, na alle ophef die er over monumentale spoorwegbrug was ontstaan. De brug was vorige week even wereldnieuws toen bekend werd dat deze mogelijk tijdelijk wordt gedemonteerd deze zomer om een megajacht van Bezos, oud-Amazonbaas en een van de rijkste mensen ter wereld, door te laten. Het debat was aangevraagd door de Rotterdamse GroenLinks-fractie. ‘Het gaat hierbij alleen om een unieke ‘experience’, waarbij de stad als ‘dickpic’ wordt ingezet om te zien wat de superrijken voor elkaar kunnen krijgen’, aldus GroenLinks-raadslid Stephan Leewis.