Hulp van militairen aan de GGD’en stopt per 1 maart

Momenteel helpen er nog ‘enkele tientallen’ militairen op de testlocaties van de GGD. In totaal staan er nu nog 750 militairen op ‘stand-by’, wat wil zeggen dat ze hun gewone werk doen maar opgeroepen kunnen worden voor hulp als dat nodig is.

Eerder hielpen er ook militairen bij het vaccineren, vooral tijdens de piek van de boostercampagne. Op dit moment worden er geen militairen meer ingezet bij het vaccineren, aldus de woordvoerder van het ministerie.

2000 militairen

Op het hoogtepunt stonden er in totaal 2000 militairen stand-by. Dat werd in januari al teruggebracht tot het huidige aantal van 750. Per 1 maart verloopt de aanvraag van de GGD aan Defensie. De woordvoerder van het ministerie verwacht geen nieuwe aanvraag meer.

Het is nog steeds heel druk bij de GGD-teststraten, vanwege het hoge aantal mensen dat wil weten of ze een coronabesmetting hebben opgelopen. Eerder liet koepelorganisatie GGD GHOR Nederland al weten dat er nu vooral niet-militair personeel wordt ingezet bij het testen, dat komt van uitzendbureaus of met een vast contract. Ook is er een landelijke pool van oproepkrachten beschikbaar, zegt een woordvoerder.