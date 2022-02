Gasunie en Perpetual Next willen fabriek bouwen voor groen gas

Gastransportbedrijf Gasunie wil samen met klimaattechnologiebedrijf Perpetual Next in Delfzijl een nieuwe fabriek gaan bouwen voor groen gas, maakten de bedrijven bekend. Gasunie moet het gas zowel lokaal als landelijk gaan distribueren via de bestaande ondergrondse gaspijpleidingen. Perpetual Next zal het groene gas produceren en beheert de installatie.

De fabriek kost 60 miljoen euro. Over die investering wordt later dit jaar een beslissing genomen. De start van de bouw moet dan dit najaar beginnen, de fabriek moet in 2024 in bedrijf gaan. Het project moet vijftien banen opleveren.

Groen gas is een duurzame variant van aardgas, waarmee woningen verwarmd kunnen worden als warmtenetten of warmtepompen onrendabel blijken of niet geïnstalleerd kunnen worden. Anders dan bij aardgas heeft groen gas geen fossiele brandstoffen nodig, omdat het gemaakt wordt van organisch restmateriaal zoals rioolslib en mest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen als groen gas kan worden geleverd via het reguliere gasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

Hernieuwbare grondstof

Perpetual Next gaat met organische reststromen, groenafval en sloophout via een speciale techniek omzetten in een hernieuwbare grondstof. Die wordt vervolgens verhit tot het zogeheten syngas, dat voor diverse chemische toepassingen gebruikt kan worden om fossiel als grondstof te vervangen. Uit syngas kan onder meer groengas, methanol en waterstof worden gemaakt, aldus de bedrijven.

De productie van groen gas in Nederland nam in 2021 toe met 12,8 procent tot 221 miljoen kuub, wat gelijkstaat aan 2,16 terawattuur. Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland schommelt rond de 120 terawattuur. In Nederland zijn nu 65 producenten die groen gas maken, waaronder ook boeren die mest omzetten in duurzame energie of voedselverwerkende partijen die afvalresten omzetten tot groen gas.