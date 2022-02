Boek: Trump bleef contact houden met dictator Kim Jong-un

Donald Trump beweert dat hij na zijn presidentschap contact bleef houden met dictator Kim Jong-un. Dat staat in een nieuw boek van journaliste Maggie Haberman, The Confidence Man. Trump zou na zijn vertrek uit het Witte Huis tegen kennissen hebben gezegd dat Kim de enige buitenlandse leider is waar hij nog contact mee heeft.

Haberman zei dat Trump ‘gefixeerd’ was op zijn relatie met Kim, de leider van Noord-Korea. Die berooide dictatuur zorgde regelmatig voor internationale onrust door raketten te testen en kernproeven uit te voeren. Trump wilde dat Noord-Korea het kernwapenprogramma zou opdoeken en heeft Kim ook persoonlijk ontmoet. Dat leidde niet tot een doorbraak en Noord-Korea heeft de rakettesten later weer opgevoerd.

Trump had Kim tijdens zijn presidentschap uitbundig geprezen. Hij zei ‘prachtige brieven’ van de dictator te hebben gekregen. ‘We zijn verliefd op elkaar geworden’, verklaarde Trump destijds. Het zou opmerkelijk zijn als hij nog steeds contact heeft met Kim, omdat de relatie tussen Washington en Pyongyang erg gespannen is.

Journaliste Haberman erkende bij CNN dat onduidelijk is hoe serieus de uitspraken van Trump genomen moeten worden. ‘Wat hij zegt en wat daadwerkelijk gebeurt komt niet altijd overeen’, zei de journaliste van The New York Times. ‘Maar hij heeft mensen voorgehouden dat hij een soort correspondentie of gesprek met Kim Jong-un gaande heeft gehouden.’