Hogere verkoopprijzen steunen omzetgroei PepsiCo

Het Amerikaanse PepsiCo, producent van bijvoorbeeld Pepsi-cola, chips van Lay’s, zoutjes van Doritos en Quaker-ontbijtgranen, heeft in het vierde kwartaal meer omzet geboekt, mede geholpen door hogere verkoopprijzen van snacks en frisdrank. Door de prijzen te verhogen wil het bedrijf de gestegen kosten voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen, transport en energie compenseren. Daarnaast werden ook meer producten aan de man gebracht.

De omzet in het vierde kwartaal klom op jaarbasis met meer dan 12 procent tot ruim 25 miljard dollar, omgerekend 22 miljard euro. Daarbij werd een nettowinst behaald van 1,3 miljard dollar, wat wel minder is dan een jaar eerder vanwege de hogere kosten.

De verkopen, exclusief wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen, gingen afgelopen kwartaal met bijna 12 procent omhoog. Voor dit jaar voorziet PepsiCo een groei van 6 procent. Het bedrijf kondigde daarnaast aan het dividend te gaan verhogen en in de periode tot februari 2026 voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen.

PepsiCo heeft verder de verkoop van bepaalde sapmerken in de Verenigde Staten en Europa aan de Franse investeerder PAI Partners afgerond. Het gaat onder meer om Tropicana-sappen. PepsiCo heeft de merken ondergebracht in een samenwerkingsverband met PAI, dat eigenaar is van het Nederlandse Refresco, bekend van het merk Wicky.