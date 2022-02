Ondernemingskamer stelt onderzoek in bij huizenwebsite Funda

Er moet een onderzoek komen naar het beleid en de gang van zaken bij huizenwebsite Funda. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam besloten naar aanleiding van de ruzie die al jaren speelt tussen zogeheten certificaathouders van Funda en makelaarsvereniging NVM.

Het conflict draait om de toekomst van Funda en zijn strategie. De certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht, willen dat er een nieuwe investeerder instapt of dat Funda naar de beurs gaat. De huizenwebsite zou zijn diensten moeten uitbreiden naar bijvoorbeeld hypotheek-, belasting- en energieadvies. Maar de makelaarsvereniging ziet daar weinig in.

Wat de zaak extra bemoeilijkt is dat het bestuur en de raad van commissarissen van Funda zich aan de zijde van de certificaathouders hebben geschaard. De inmiddels vertrokken Funda-topman Quintin Schevernels zei vorig jaar op een zitting dat de NVM de bedrijfsvoering van Funda hindert. Ook voorzitter van de raad van commissarissen Inge Brakman liet destijds weten dat de NVM niet in het belang van Funda denkt.

De Ondernemingskamer stelt vast dat het de NVM als grootaandeelhouder eigenlijk al jaren niet lukt een helder besluit te nemen over de aandeelhoudersstructuur, de positie van Funda of een oplossing voor de certificaathouders om uit het woningplatform te stappen. De rechters willen nu eerst weten hoe de zaak precies in elkaar steekt. Daarom zullen ze een persoon aanwijzen die het onderzoek moet verrichten. Verder worden er nu geen onmiddellijke voorzieningen getroffen.