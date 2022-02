Yesilgöz: waardering voor de politie blijkt deels uit hun cao

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz vindt dat de waardering voor de politie deels via de uitkomsten van het cao-overleg moet blijken. Ze zei tijdens een debat in de Tweede Kamer daarin ‘niet tegenover’ de agenten te staan. Toch hebben verschillende politiebonden voor dit weekend protesten aangekondigd omdat ze ontevreden zijn over de cao-onderhandelingen.

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB hebben politiemensen opgeroepen zich alleen nog bezig te houden met de belangrijkste taken: noodhulp en dienstverlening voor burgers. Dat zou betekenen dat er niet wordt opgetreden tegen een gelijktijdige actie vanuit de horecabedrijven die dit weekend openblijven uit protest tegen de coronaregels. Yeşilgöz ging daar niet direct op in, maar toonde wel begrip.

De bonden willen toezeggingen op het gebied van salarissen, politiecapaciteit, veiligheid en opleidingen. Yeşilgöz zei ‘bijna dagelijks’ met agenten te spreken. Ze vindt dat de politiek moet erkennen hoe groot de druk op de politie is. ‘Het raakt me als je ziet hoe hard ze werken voor onze veiligheid en hoeveel ellende en bagger ze over zich heen krijgen.’

Hoge werkdruk

De werkdruk bij de politie was al groot, zo zei de minister, en is door de vele demonstraties van de laatste jaren alleen maar toegenomen. ‘Een ongelofelijk belangrijk grondrecht, daar doen we niets aan af. Maar het effect op de politieorganisatie doen we volgens mij ook niets aan af.’ Ze waarschuwde dat de capaciteit van de politie misschien pas in 2025 op orde zal zijn.

Toezeggingen over arbeidsvoorwaarden kwamen er ook nog niet. ‘We zijn net begonnen met de gesprekken, met die onderhandelingen’, aldus Yeşilgöz in de Kamer. ‘Ik kijk wat ik kan doen.’