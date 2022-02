China verwijt VS onverantwoord gedrag met satellieten SpaceX

Het ministerie stelt dat de satellieten vorig jaar gevaarlijk dicht in de buurt kwamen van het Chinese ruimtestation. Na het incident probeerden de Chinese autoriteiten meerdere keren om de VS via e-mail te bereiken, aldus een woordvoerder. ‘Ze kregen geen reactie.’

China had de Verenigde Naties in december geïnformeerd over de voorvallen met satellieten bij het ruimtestation. Die vonden plaats in juli en oktober. De VS zeggen op hun beurt dat het niet nodig was om China te waarschuwen voor de naderende satellieten, omdat de kans op een botsing gering was.

Geen genoegen

De Chinese autoriteiten nemen geen genoegen met die uitleg. De woordvoerder van het ministerie zei dat de Amerikanen proberen hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze zouden zich niet gedragen zoals een ‘ruimtemacht’ dat behoort te doen.

Rond de aarde vliegen tienduizenden grote en kleine stukken ruimte-afval, met een snelheid van ongeveer 28.000 kilometer per uur. Bij een botsing kunnen die veel schade aanrichten. In november vorig jaar moest het internationale ruimtestation ISS uitwijken voor de resten van een Chinese weersatelliet. China had die satelliet in 2007 opgeblazen om een projectiel te testen. Een paar weken later moest het ISS weer uitwijken, deze keer voor de resten van een Amerikaanse raket.