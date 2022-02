Rusland teleurgesteld na overleg met Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk wil dat de Russische troepen weggaan bij de grens met Oekraïne, maar Rusland ziet dat niet zitten. Lavrov herhaalde dat Rusland zelf mag besluiten hoe militairen in eigen land worden ingezet. De troepenopbouw bij Oekraïne leidt in het Westen tot zorgen over een mogelijke invasie, iets waar volgens de Russen geen plannen voor zijn. De spanningen in de regio zijn daardoor opgelopen.

Truss vindt dat Rusland de situatie moet de-escaleren door troepen weg te halen, omdat er sprake is van een ‘zeer dreigende houding’. Het is volgens haar niet nodig om 100.000 militairen aan de grens te hebben. ‘Als de Russen serieus zijn over diplomatie, moeten ze die troepen verplaatsen en afzien van dreigingen.’ Volgens de minister wordt de veiligheid van Rusland niet ondermijnd.

Feiten genegeerd

Lavrov zei veel feiten aan Truss te hebben gepresenteerd, maar dat hij het gevoel had dat die werden genegeerd. Truss vertelde tijdens de persconferentie dat ze het Britse standpunt over de Oekraïne-crisis duidelijk had gemaakt en heeft geprobeerd een Russische invasie af te schrikken. Bij een inval zal het VK Rusland nieuwe sancties opleggen, net als andere landen. De dreigementen vanuit het Westen dragen volgens Lavrov niet bij aan het verminderen van de spanningen.

Meerdere landen voeren deze maand op hoog niveau overleg over de crisis rond Oekraïne. Een oplossing is nog niet in zicht, al zei de Russische president Vladimir Poetin wel open te staan voor de voorstellen en ideeën die zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron had gepresenteerd. Wat die waren, is niet duidelijk. De VS en NAVO hebben een aantal eerdere eisen van Rusland verworpen. Het gaat om het vertrek van NAVO-troepen uit Oost-Europa en de belofte dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO.