Brussel vreest dat Konvooi van de Vrijheid stad zal overspoelen

Op sociale media wordt sinds enkele dagen opgeroepen tot een protest maandag in Brussel onder de noemer European Freedom Convoy. De truckers zouden vanuit Parijs willen komen. Vrachtrijders zijn al onderweg naar de Franse hoofdstad om er zaterdag en zondag tegen de coronamaatregelen te demonstreren, maar het hoofd van de Parijse politie heeft manifestaties met vrachtauto’s en andere voertuigen in de stad inmiddels verboden van 11 tot 14 februari.

Over toestemming voor de truckersdemonstratie in Brussel of andere afspraken met de deelnemers is nog geen duidelijkheid. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Brussels minister-president Rudi Vervoort zouden hierover nog geen beslissing hebben genomen.

Het Konvooi van de Vrijheid ontstond in Canada. Truckers verlamden de hoofdstad Ottawa meer dan een week uit protest tegen de vaccinatieplicht voor Canadese vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken.