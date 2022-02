Miljardenwinst voor TotalEnergies door hogere olieprijzen

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies heeft afgelopen jaar een miljardenwinst in de boeken gezet, tegen een zwaar verlies in 2020. Dat komt door de hogere olieprijzen, die gestegen zijn door de aantrekkende economie. Vanwege de goede resultaten beloont het concern de aandeelhouders door het dividend te verhogen. Ook gaat het bedrijf voor 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) aan eigen aandelen inkopen.

Het bedrijf profiteerde ook van de gestegen prijzen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en de hogere stroomprijzen, aldus topman Patrick Pouyanné. TotalEnergies meldt verder de investeringen dit jaar op te schroeven naar zo’n 15 miljard dollar, een lichte stijging ten opzichte van een jaar geleden. Daarvan is 3,5 miljard dollar bestemd voor investeringen in hernieuwbare energie.

De winst in het vierde kwartaal vervijfvoudigde op jaarbasis en kwam uit op 6,8 miljard dollar. Daarmee was deze hoger dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Voor heel 2021 kwam de winst uit op 16 miljard dollar. Dat was nog een min van 7,2 miljard dollar een jaar eerder.

Ook andere olie- en energieproducenten melden recordwinsten. Door de zich na de pandemie herstellende economie is er veel meer vraag naar olie en gas, waardoor de prijzen fors zijn gestegen. Zo sloten Shell en BP vorig jaar af met miljardenwinsten.