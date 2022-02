Hof beraadt zich over rechtbanktekening verdachten zaak-Wiersum

Het gerechtshof in Amsterdam beraadt zich over de publicatie van een rechtbanktekening van de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum, in dagblad De Telegraaf. Woensdag vond een zitting plaats in het hoger beroep in de zaak. Bij aanvang daarvan droeg het hof zonder nadere uitleg de aanwezige rechtbanktekenaar Petra Urban op de beide verdachten, Giërmo B. en Moreno B., niet ‘herkenbaar’ te tekenen. De Telegraaf publiceerde donderdag toch een tekening en hield zich daarbij niet aan het onvoorziene voorschrift van het hof.

‘Wij hebben daar kennis van genomen en beraden ons’, aldus een woordvoerder van het hof donderdag. Waartoe dit beraad zou kunnen leiden, liet hij in het midden. De twee verdachten zijn tijdens het proces bij de rechtbank, dat vorig jaar eindigde met veroordelingen tot dertig jaar cel voor beiden, al vele malen eerder getekend.

De bepaling van het hof leidde tot verbazing en wrevel bij de aanwezige pers, omdat het gebod in strijd is met de geldende persrichtlijn van de Rechtspraak. De Telegraaf en enkele andere media, waaronder het ANP, dienen een officiële klacht in bij het hof over de gang van zaken. Ook het Genootschap van Hoofdredacteuren en journalistenvakbond NVJ hebben de klacht ondertekend. In de klacht wordt het hof gevraagd de beslissing te motiveren. ‘Nog beter is het wat ons betreft als het hof in het belang van de openbaarheid van de rechtspraak terugkomt op de beslissing’, stellen de ondertekenaars.

Tekenen

Volgens de persrichtlijn mag er getekend worden in de rechtszaal. In een toenemend aantal rechtszaken waarbij de veiligheid van professionele procesdeelnemers een rol speelt, zoals grote liquidatieprocessen als Marengo, wordt door gerechten het (dringende) verzoek gedaan namen van die deelnemers (rechters, officieren van justitie) niet te noemen en hen ook niet te tekenen. De pers houdt zich in de regel aan deze verzoeken.

Verdachten moeten in dit kader voor zichzelf opkomen en doen dat in spaarzame gevallen bij monde van hun advocaat. Sommigen kleden zich in de rechtszaal dusdanig dat hun gezicht nauwelijks zichtbaar is (hoodies, mondkapjes).