Bioscoopbranche blij met verruiming openingstijd tot middernacht

‘Natuurlijk willen we het liefste dat de eindtijd er helemaal wordt afgehaald, maar we kunnen goed leven met een eindtijd van 00.00 uur’, zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). ‘Met die twee uur extra zijn bioscopen in staat om een tweede avondvoorstelling te tonen, en aangezien 80 procent van de omzet in de avond wordt gedraaid is deze verruiming heel belangrijk voor de sector.’

Volgens de huidige coronamaatregelen moeten culturele instellingen waaronder bioscopen en filmtheaters de deuren om 22.00 uur sluiten. Onhandig, zegt Van der Ham. ‘Die tijd van 22.00 uur is heel ongelukkig gekozen. Een uurtje erbij had al veel gescheeld. Dat hebben we ook aan de staatssecretaris laten weten en we zijn blij dat daar nu naar is geluisterd.’

Woensdag werd bekend dat het kabinet volgende week de openingstijden voor de horeca, theaters en bioscopen wil verruimen. Over het precieze tijdstip van sluiting wordt nog overlegd. Ook zou de 1,5 meterregel hier verdwijnen. Daardoor kunnen weer veel meer bezoekers worden ontvangen in de cultuursector.