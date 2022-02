Britten maken militairen vrij voor mogelijke vluchtelingencrisis

Het Verenigd Koninkrijk heeft duizend militairen klaarstaan om naar Oost-Europa te vertrekken als daar een humanitaire crisis ontstaat. Dat zei de Britse premier Boris Johnson tijdens een persconferentie met NAVO-topman Jens Stoltenberg. Die stond in het teken van de opgelopen spanning door de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne.

Johnson omschreef de situatie als de grootste veiligheidscrisis voor Europa in tientallen jaren. Westerse landen vrezen dat Rusland plannen maakt om Oekraïne binnen te vallen. ‘Ik denk niet dat al een besluit is genomen’, zei de Britse premier. ‘Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is dat op korte termijn al iets rampzaligs zal plaatsvinden.’

Westerse landen vrezen dat een invasie kan leiden tot een enorme vluchtelingencrisis. Ontheemde Oekraïners kunnen dan massaal proberen om EU-landen te bereiken. Johnson wees op de militaire bijdrage die zijn land al levert aan veiligheidsoperaties in Europa. ‘En we zetten ook duizend manschappen klaar ter voorbereiding op een humanitaire crisis die kan plaatsvinden aan de oostgrens van de NAVO.’