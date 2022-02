Drankenconcern Pernod Ricard boekt recordomzet

Drankenconcern Pernod Ricard heeft in de tweede helft van vorig jaar een recordomzet geboekt. Het Franse bedrijf profiteerde van een gestegen vraag naar onder meer Jameson-whiskey, Absolut-vodka en Martell-cognac. De verkopen stegen naar verhouding het meest in Europa.

De omzet in die regio steeg met meer dan een vijfde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt volgens Pernod Ricard onder meer door herstel van de verkoop in Spanje en Frankrijk. Ook werd er weer meer gereisd waardoor er meer werd verkocht in winkels op luchthavens. De verkoop van Pernod Ricard stond in het begin van de coronapandemie nog onder druk door de horecasluitingen en sterk gedaalde verkopen via taxfreewinkels op luchthavens.

Het Franse concern merkt op dat de prijzen van grondstoffen en transport zijn gestegen. Dat kon het bedrijf compenseren door de prijzen te verhogen en zijn eigen kosten te verlagen.

De totale omzet voor het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot 31 december, bedroeg bijna 6 miljard euro. Dat is een vijfde meer dan in dezelfde periode in 2020. De nettowinst steeg op jaarbasis met 43 procent naar 1,4 miljard euro. Pernod Ricard verwacht het komende halfjaar wereldwijd te profiteren van verder herstel van de reissector en de horeca.