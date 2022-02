Water in het IJsselmeer staat hoog, Ramspolkering mogelijk dicht

De Ramspolkering is een balgstuw, die het achterland beschermt tegen opstuwend water vanuit het IJsselmeer. De stuw is in opgeblazen staat 10 meter hoog. Waterschappen bij de monding van de Vecht en de IJssel, bij het Markermeer en aan de oostkant van het IJsselmeer en Rijkswaterstaat houden donderdag dijken en kades in het gebied scherp in de gaten.

De waterstand in de grote rivieren Rijn en Waal bereikt donderdag aan het eind van de dag waarschijnlijk het hoogste punt. Deze hoge waterstand is het resultaat van heel veel regen in het stroomgebied van de Rijn in het afgelopen weekeinde. Rijkswaterstaat verwacht geen problemen door de afvoer, die vanaf vrijdag alweer gaat dalen.